Аленичев продолжает работать с "Енисеем"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев продолжает руководить командой. Сегодня красноярцы провели тренировку перед матчем чемпионата России против "Динамо".
На фотографиях видно, что специалист работает с футболистами.
Ранее сообщалось, что Аленичев был задержан по подозрению за вождение клубного автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Сам тренер заявил, что пил только безалкогольное пиво, а все ДТП было фальсификацией.
"Енисей" после 14 туров занимает последнее место в таблице РПЛ с 6 очками. Матч с "Динамо" состоится 24 ноября.
Команда продолжает готовиться к предстоящему матчу с московским "Динамо" pic.twitter.com/XylFx0kpyb– ФК "Енисей" (@FCEnisey) 20 ноября 2018 г.
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