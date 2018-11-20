Аленичев продолжает работать с "Енисеем"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев продолжает руководить командой. Сегодня красноярцы провели тренировку перед матчем чемпионата России против "Динамо".

На фотографиях видно, что специалист работает с футболистами.

Ранее сообщалось, что Аленичев был задержан по подозрению за вождение клубного автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Сам тренер заявил, что пил только безалкогольное пиво, а все ДТП было фальсификацией.

"Енисей" после 14 туров занимает последнее место в таблице РПЛ с 6 очками. Матч с "Динамо" состоится 24 ноября.