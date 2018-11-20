14:20 | Футбол — РПЛ

Аленичев продолжает работать с "Енисеем"

Обсудить
4

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев продолжает руководить командой. Сегодня красноярцы провели тренировку перед матчем чемпионата России против "Динамо".

 
Дмитрий Аленичев.Аленичева обвиняют. Он называет это спектаклем

На фотографиях видно, что специалист работает с футболистами.

Ранее сообщалось, что Аленичев был задержан по подозрению за вождение клубного автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Сам тренер заявил, что пил только безалкогольное пиво, а все ДТП было фальсификацией.

"Енисей" после 14 туров занимает последнее место в таблице РПЛ с 6 очками. Матч с "Динамо" состоится 24 ноября.

 

Обсудить
4
Загрузка...
Материалы других СМИ
Загрузка...