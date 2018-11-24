Алексей Сутормин - о голе в ворота "Уфы": "Хорошо попал"

Полузащитник "Оренбурга" Алексей Сутормин после матча 15-го тура премьер-лиги против "Уфы" (1:0) заявил, что его команда показала хорошую игру. 24-летний игрок забил победный гол в этой встрече.

- Вся команда играла хорошо, - сказал Сутормин в интервью клубной пресс-службе. - Я забил, так получилось. Главное, что набрали три очка при хорошей игре. Как забил гол? Принял мяч после отскока, пробил со средней дистанции и хорошо попал. Да, мы не забили пенальти, но продолжили давление. Получилось забить потом. Все бывает, надо всегда двигаться дальше. Мы в итоге и победили.

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