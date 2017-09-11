Алексей Поддубский: "У "СКА-Хабаровск" амбициозный настрой на матч с "Уралом"

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Алексей Поддубский перед начало матча 9-го тура чемпионата России с "Уралом" выразил мнение, что команда адаптировалась в премьер-лиге. При этом специалист подчеркнул, что армейцам нужно улучшить реализацию голевых моментов.

– Адаптация состоялась? Согласен с вами, – сказал Поддубский в эфире телеканала "Наш футбол". – Осталось улучшить реализацию? С этим тоже согласен. В тренировочном процессе уделяем внимание атакующим действиям.

Все ли готовы? Мы дали отдохнуть сборникам, оставив дома Наваловского и Коряна. Остальные готовы к игре. Настрой на матч? Амбициозный.

Трансляция матча "Урал" – "СКА-Хабаровск"