Алексей Николаев: "Пресса больше обсуждает судейство, чем сам футбол"

Исполняющий обязанности руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Алексей Николаев заявил, что в России пресса больше обсуждает судейство, чем сам футбол. Арбитр выразил надежду на то, что со временем ситуация изменится.
– Так всегда и было, что в прессе больше обсуждается работа арбитров, нежели игра самих команд, это часть футбола, – цитирует ТАСС Николаева. – Если попросить журналистов об этом не писать, все равно ничего не поменяется. Это часть нашей профессии, мы к этому привыкли. Обсуждение судейства идет не только после топовых матчей, хотя они, конечно, приковывают больше внимания.
Как бы ни было порой обидно читать некоторые отзывы, один миг этого не изменишь. Возможно, с годами получится изменить сознание людей и смотреть на футбол, как на игру, а не искать какие-то негативные моменты. Нам нужно стремиться, чтобы это изменить.
Коновалов
Посмотришь, как судят предвзято в пользу коне/бомжей и волосы седеют и мат из уст летит. Судей из УЕФА - и вопрос закрыт. А российским судьям надо быть честными и учиться, учиться и учиться, как говорил Володя Ленин )
16:45
pussykitty
Так вы ж судите, как Чудаки, как вас не обсуждать?!"
16:31
Вопреки
Единственный арбитр к которому нет вопросов. Но... Для того, чтобы изменить нужно работать честно... а для этого нужно весь судейский корпус разогнать(в том числе и комитеты РФС) и набрать и учить честных ребят, а на это время приглашать иностранцев... Нынешние арбитры погрязли в обязательствах и даже при желании, работать по-другому не будут. В России и арбитры пытаются жить и работать (или уже живут и работают) по своим правилам и рекомендации ФИФА (интервью НАТАНА инспектора по судейству) им не указ. Так какой тогда чемпионат мира в нашей Стране, если мы игнорируем общефутбольные правила и живем по-понятиям, напрочь отвергая спортивную составляющую. И ведь оправдают Безбородова, постоянно косячащего в пользу "Спартака", поскольку это свой парень, которого за "добросовестный" труд даже категорию ФИФА дают и на матчи ЕК рекомендуют - конечно, Европа не поймет, если отменят карточку "перспективного" арбитра. Кругом двойные стандарты в пользу административно "великих" клубов и указывание на СВОЕ место клубам региональным, без крыши и большого бабла. Для наших решал мнение инспекторов ФИФА ничего не значат, они живут по своим понятиям ? Если не отменят красную (учитывая разъяснения инспектора ФИФА, расбившие доводы наших "великих" экспертов), готовим обращение Президенту Путину В.В. по отставке господина МУТКО... Подобное письмо уже в инете разместили и подписи собираются по судейству матча "Спартак"-"Ростов" и "Зенит"-"Ростов". дальше подобное хамство и безобразие терпеть нельзя.
15:15
zema1905
Сначала давал играть жестко, затем ему переклинило и удалил игрока не за что. Зачем игру ломать ?
15:13
refes
А что же делать, если судейство убивает футбол?
15:03
onlywhitespartak
Так судят что весь футбол портят
15:02
Jessica19
Он явно что-то недопонимает...
15:01