Алексей Николаев: "Пресса больше обсуждает судейство, чем сам футбол"

Исполняющий обязанности руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Алексей Николаев заявил, что в России пресса больше обсуждает судейство, чем сам футбол. Арбитр выразил надежду на то, что со временем ситуация изменится.

– Так всегда и было, что в прессе больше обсуждается работа арбитров, нежели игра самих команд, это часть футбола, – цитирует ТАСС Николаева. – Если попросить журналистов об этом не писать, все равно ничего не поменяется. Это часть нашей профессии, мы к этому привыкли. Обсуждение судейства идет не только после топовых матчей, хотя они, конечно, приковывают больше внимания.

Как бы ни было порой обидно читать некоторые отзывы, один миг этого не изменишь. Возможно, с годами получится изменить сознание людей и смотреть на футбол, как на игру, а не искать какие-то негативные моменты. Нам нужно стремиться, чтобы это изменить.