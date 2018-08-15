Алексей Миранчук: "Локомотив" с нетерпением ждет жеребьевки и старта Лиги чемпионов"

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук в интервью RT отметил, что с нетерпением ждет старта Лиги чемпионов. Жеребьевка групповой стадии состоится 30 августа.
– "Локомотиву" только предстоит начать свой путь в еврокубках. Следите ли вы за выступлением российских команд в Лиге чемпионов и Лиге Европы?
– Да, за ними мне также очень интересно наблюдать, однако с нетерпением ждем жеребьевки и старта финальной части турнира.
– С какими бы командами хотели встретиться на групповом этапе турнира?
– Пока загадывать что-то бессмысленно, в любом случае две из них будут значительно сильнее остальных. Поэтому нам остается только ждать.
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https://russian.rt.com/sport/article/545391-aleksei-miranchuk-lokomotiv-rpl