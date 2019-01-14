Алексей Миранчук: "Локомотив" настроен защитить чемпионский титул"

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук отметил, что футболисты команды полны решимости защитить чемпионский титул.

Игроки "Локомотива" вышли из отпуска в воскресенье. Часть игроков уже успела пройти медицинское обследование, остальные пройдут его после первого тренировочного сбора. В понедельник команда отправилась на первый учебно-тренировочный сбор, который пройдет в Катаре и завершится 22 января.

– Вчера прошел медобследование, все хорошо. В отпуске с 26 декабря выполнял тренерские установки и индивидуальные задания, – цитирует ТАСС Миранчука. – Самое главное – это то, что в команде все живы-здоровы. Отпуск получился достаточно затяжной, поэтому ребята уже успели соскучиться друг по другу, по тренировкам и нагрузкам, поэтому с нетерпением ждем начала тренировочных сборов.

Минимальной задачей на вторую половину сезона является попадание в зону Лиги Чемпионов, так как нам, безусловно, хочется вернуться в этот турнир и принимать участие в главном клубном европейском соревновании на постоянной основе. Во-вторых, все хотят и настроены защитить чемпионский титул. Уверен, что мы сможем хорошо подготовиться, заложим базу и подойдем ко второй части чемпионата России в прекрасной физической и игровой форме.