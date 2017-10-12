Алексей Лунин: "Молодежка "Спартака" знала, как будут играть грозненцы"

Главный тренер молодежной команды "Спартака" Алексей Лунин после матча 13-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги против "Ахмата" (4:1) остался доволен игрой своих подопечных. Специалист добавил, что красно-белые знали, как будут действовать грозненцы.

– Мы знали, как будут действовать грозненцы, были готовы к тому, что они предложат нам агрессивный футбол и игру на грани фола, – цитирует клубная пресс-служба Лунина. – Наши ребята на это нашли свой аргумент: они ответили забитыми голами. Очень хорошо, что мы послали два мяча в ворота соперников на старте матча. Это придало нам уверенности.

Не обошлось и без грустных событий. Из-за травмы был вынужденно заменен Воропаев. Рассечение получил Поплевченков, но он смог продолжить матч. Во втором тайме мы уже переживали не за результат, а за то, чтобы никто из наших игроков больше не травмировался в преддверии матча Юношеской лиги УЕФА с "Севильей".