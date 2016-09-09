Алексей Игонин: "Для меня примером является Мутко. Хотел бы повторить его путь"

Бывший капитан "Зенита" Алексей Игонин вошел в Зал славы клуба. На базе "Зенита" он оставил отпечатки ступней и автограф.

– Уже стал музейным экспонатом. Приятно, но теперь и есть, о чем подумать, – отметил Игонин. – Есть, что вспомнить. Например, бронзу 2001 года. Тогда в нас верил только Юрий Морозов.

– Чем сейчас занимаетесь, какие планы?

– Знаете, для меня примером является Виталий Мутко. Хотел бы повторить его путь.

– Стать президентом РФС?

– Нет. Министром спорта.