Алексей Игонин: "Для меня примером является Мутко. Хотел бы повторить его путь"

Бывший капитан "Зенита" Алексей Игонин вошел в Зал славы клуба. На базе "Зенита" он оставил отпечатки ступней и автограф.
– Уже стал музейным экспонатом. Приятно, но теперь и есть, о чем подумать, – отметил Игонин. – Есть, что вспомнить. Например, бронзу 2001 года. Тогда в нас верил только Юрий Морозов.
– Чем сейчас занимаетесь, какие планы?
– Знаете, для меня примером является Виталий Мутко. Хотел бы повторить его путь.
– Стать президентом РФС?
– Нет. Министром спорта.
Andrewxyz
Лет ми спик фром май харт
11:41
pomerazz
...он хиз вэй
11:39
Ruslanas
Глубоко...Мутко это понравится!
11:20
#78 Blinoff
Прогиб засчитан, жди назначения...
11:15