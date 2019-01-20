Александр Зуев: "Сыграем в мини-Премьер лиге, это интересно и для нас, и для зрителей

Полузащитник "Ростова" Александр Зуев поделился ожиданиями от предстоящего "Фонбет Кубка Матч Премьер", на котором его команда сыграет со "Спартаком", "Зенитом" и "Локомотивом".

- Удивились немного погоде в Катаре. Думали, что будем работать в жаре и тепле, но в номерах и на поле холодно, - цитирует Зуева пресс-служба "Ростова". Тренироваться комфортно, а вот в номерах в костюмах ходим. Это второй сбор, мы поднабрали форму. Сейчас мы уже идем в стыки, да и скорости повыше, чем на первом сборе. Конечно, мы соскучились по футболу, тем более, по играм с сильными соперниками. Матчи с более слабыми и неизвестными командами - это другое, а сейчас мы сыграем в мини-Премьер лиге. Это интересно и для нас, и для зрителей. Все три игры будут интересными, ведь мы сыграем против трех топ-клубов.