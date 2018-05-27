Александр Зуев: "Благодарен "Спартаку", с нетерпением жду новые матчи при полных трибунах в "Ростове"

Полузащитник Александр Зуев попрощался со "Спартаком". Как и сообщал "СЭ", 21-летний хавбек подписал полноценный контракт с "Ростовом"​.

– Очень рад, что продолжу карьеру в Ростове-на-Дону, – цитирует официальный сайт "Ростова" Зуева. – За минувший год "Ростов" стал для меня клубом, в котором я по-настоящему счастлив. Уверен, что именно здесь я смогу прогрессировать как игрок и помогать команде добиваться намеченных целей. Хочу выразить слова благодарности руководству клуба за успешные и продуктивные переговоры. Также хочу поблагодарить футбольный клуб "Спартак" и красно-белых болельщиков за все те годы, что я провел в Москве. И, конечно же, передаю привет всем нашим желто-синим болельщикам, которые восхитительно поддерживали нас в прошлом сезоне. С нетерпением жду новые матчи при полных трибунах в Ростове-на-Дону.

Зуев провел в "Ростове" на правах аренды сезон-2017/18. На его счету 25 матчей и 1 гол.