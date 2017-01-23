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Александр Тарханов: "Вряд ли в "Урале" еще появятся новички"

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Главный тренер "Урала" Александр Тарханов отметил, что клуб вряд ли будет еще усиливаться в текущее трансферное окно. Но он не исключил, что может появиться интересный вариант укрепления состава.

– Навряд ли. В принципе, мы практически закончили трансферную кампанию, – цитирует ТАСС Тарханова. – Только если какой-то удачный вариант попадется, сами знаете, селекционный отдел работает постоянно. Но пока что есть.

Просмотр Ролона продолжим. Качества у него есть, но его еще надо хорошо посмотреть. Будем смотреть, но насколько он задержится в команде, пока затрудняюсь сказать.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3963442

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