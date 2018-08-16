Александр Тарханов: "В "Урале" знают, как добиться успеха"

Известный тренер и советник президента "Урала" Александр Тарханов заявил, что в екатеринбургской команде есть понимание того, как добиться успеха, поэтому в клубе позитивный настрой на выездной матч 4-го тура РПЛ с "Зенитом".



– Потери очков на старте чемпионата были очень обидными – притом что игру команда показывала неплохую, – приводят "Известия" слова Тарханов. – Но я уверен, в дальнейшем результат придет. Постараемся добиться его уже в Питере. Будет непросто – "Зенит" хорошо начал сезон в чемпионате России, не теряет очков, а неудача в Минске только раззадорила команду, что показала их победа в Казани. Но в "Урале" есть понимание, за счет чего можно добиться успеха, поэтому на этот матч у нас все смотрят с оптимизмом.