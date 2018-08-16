08:50 | Футбол — РПЛ

Александр Тарханов: "В "Урале" знают, как добиться успеха"


Известный тренер и советник президента "Урала"  Александр Тарханов заявил, что в екатеринбургской команде есть понимание того, как добиться успеха, поэтому в клубе позитивный настрой на выездной матч 4-го тура РПЛ с "Зенитом".

– Потери очков на старте чемпионата были очень обидными – притом что игру команда показывала неплохую, – приводят "Известия" слова Тарханов. – Но я уверен, в дальнейшем результат придет. Постараемся добиться его уже в Питере. Будет непросто – "Зенит" хорошо начал сезон в чемпионате России, не теряет очков, а неудача в Минске только раззадорила команду, что показала их победа в Казани. Но в "Урале" есть понимание, за счет чего можно добиться успеха, поэтому на этот матч у нас все смотрят с оптимизмом.

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https://iz.ru/778221/aleksei-fomin-sevastian-terletckii/iskupit-vinu

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 4-й тур
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