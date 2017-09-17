Александр Тарханов: "При Грасии "Рубин" играл комбинационно, при Бердыеве - дисциплинированно"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов после победы над "Рубином" (1:0) в матче 10-го тура чемпионата России отметил, что казанцы играют в атлетичный футбол. По его словам, у его команды были проблемы во втором тайме, однако вовремя удалось перевести игру в равное русло.

– Игра была хорошей, много борьбы. "Рубин" играл в атлетичный футбол. У нас было 15 минут проблем во втором тайме, когда Емельянов ошибся. Но потом мы перевели игру в равное русло, а затем и забили.

– Вы обыгрываете "Рубин" в третий раз подряд. В чем эти команды отличались?

– Грасия пытался играть комбинационно, у Бердыева команда играет более атлетично и дисциплинированно. Сегодня мы забили в контратаке, когда "Рубин" атаковал. (Артур ЕНИКЕЕВ)