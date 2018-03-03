Александр Тарханов: "Перевод Понтуса в атаку не удивил"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов после матча 21-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:1) посетовал на травмы и перемены в составе. По его словам, у подопечных были шансы сравнять счет.

– Не получилось в атаке. У нас выпало два ведущих игрока – Евсеев и Бикфалви, – отметил Тарханов в эфире телеканала "Наш футбол". – Использовали Егорычева. Однако пока тяжело играть в таком темпе. Хотя это работоспособный игрок, но в плане организации игры есть моменты… Он не достиг того уровня, но задатки есть.

У нас были контратаки. Пропустили обидный гол. Такой же гол мы забили "Динамо" в концовке. Вратарь не определил позицию. В концовке могли забить, но не довели атаки до конца.

Удивил ли перевод Понтуса в атаку? Его часто переводят. Немного стало больше напряжения. В моменте с голом Понтус включился, сбил вратаря и защитников. Мы расстроены. Мы еще не играем в таком режиме, как ЦСКА.