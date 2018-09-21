Александр Тарханов: "Очевидно, что без Промеса у "Спартака" пропали нестандартные ходы"

Известный российский тренер Александр Тарханов в преддверии дерби между ЦСКА и "Спартаком" высказался о проблемах красно-белых. По его словам, у красно-белых пропали нестандартные ходы в атаке после ухода Квинси Промеса в "Севилью".

- В чем шанс "Спартака" в дерби?

- Главная причина неудач в том, что в команде много травмированных, идет постоянная ротация. Каррера никак не может определиться со стартовым составом. У ЦСКА, к примеру, меняются футболисты, но сама система игры выстроена. Она стабильна. Может быть, молодым армейцам еще потребуется какое-то время, чтобы к ним пришла уверенность в себе. В любом случае, то, что они бьются, сражаются - уже огромный плюс. Это их всегда отличало. Конечно, не хватает мастерства, но это дело наживное. В ЦСКА как раз и видна тренерская мысль.

- С уходом Промеса пропало еще и индивидуальная составляющая "Спартака"?

- Естественно. Он индивидуально сильный футболист, добавлял свою изюминку в игру. Теперь он ушел, и мысль впереди пропала. Очевидно, что без Промеса у красно-белых пропали нестандартные ходы. Это прослеживалось во многих матчах, в том числе и с "Рапидом". Но в то же время хочу заметить: командная игра, которой сейчас нет у "Спартака", не должна зависеть от одного исполнителя, даже самого классного.

- Получается, у Карреры отсутствует план "Б".

- Я не сторонник плана "А" или "Б". Должна быть выстроена игра. Что это за формулировки? Игроки должны понимать, что надо делать в атаке, обороне и как организовывать свой футбол. (Арман Мкртчян)

ЦСКА - "Спартак": чемпионат России, РПЛ, 8-й тур, 23 сентября 2018, онлайн-трансляция матча, начало - 19.00 (мск)