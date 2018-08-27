Александр Соболев: "Ланин удален в матче с "Енисеем" не по делу"

Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев прокомментировал удаление одноклубника Олега Ланина в первом тайме матча пятого тура российской премьер-лиги с "Енисеем". Красноярцы после первой половины встречи выигрывают со счетом 1:0.

- До удаления мы играли нормально, но судья решил удалить у нас игрока. Считаю, что не по делу, - сказал Соболев в эфире телеканала "Матч Премьер". - Если он дает обоюдные две желтые карточки - это неправильно в таком моменте. До удаления мы солидно смотрелись, даже подходы были. После удаления естественно нас поджали, стало немножко тяжелее.

Пока не знаю, как будем действовать после того, как остались в меньшинстве. Надеюсь, что переломим эту игру в нашу сторону.

"Енисей" – "Крылья Советов": онлайн-трансляция