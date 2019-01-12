Александр Селихов: "Когда нужно было сделать паузу, я ее не сделал"

Вратарь "Спартака" Александр Селихов рассказал "СЭ" о восстановлении после травмы, походе на фан-сектор и конкуренции внутри команды.

Голкипер находится без игры уже восемь месяцев. В мае он перенес операцию после разрыва ахиллова сухожилия, и только в ноябре вернулся к полноценным тренировкам с командой.

– Как ваша пятка, теперь не беспокоит?

– Более-менее, да. Я делал всякие процедуры, профилактику. Потом – закачивал. Еще некий дискомфорт остался, но все уже намного лучше. По-прежнему тренируюсь в бутсе с вырезанной пяткой. Но с конца ноября занимаюсь без ограничений, еще перед игрой с "Крыльями" вернулся в общую группу, так что все нормально.

– Вы пропустили очень много. Думаете, долго нужно будет набирать форму, в том числе игровую?

– Я еще далек от лучших кондиций, но с каждым днем чувствую себя все лучше и лучше. Не думаю, что мне нужно во что бы то ни стало как можно быстрее вернуться к играм. Терпеть, играть через боль. Сейчас самое важное – восстановиться полностью, набрать форму и быть готовым на 100%, только так.

– За последний год в "Спартаке" сумасшедшее количество травм. "Кресты", ахиллы и так далее. Это такое трагическое совпадение? Или что-то другое?

– Сам задавался этим вопросом, но ответ найти не могу. Тут много составляющих. Но если хотите, лично про себя могу сказать.

– Давайте.

– В какой-то момент я перегрузился. Вовремя не остановился, и случилась эта травма. Если бы я просто в нужный момент сделал паузу, то ничего этого не было бы. Ахилл меня давно беспокоил, но на кону стоял чемпионат мира, Лига чемпионов, вы же понимаете. Сложилось так, как сложилось. Предполагаю, что все это от несвоевременной нагрузки. Когда нужно было сделать паузу, я ее не сделал. (Александр Рогулев)

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