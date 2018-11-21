Александр Селихов: "Были мысли: неужели после травмы не будет, как раньше?"

Голкипер "Спартака" Александр Селихов рассказал, какие мысли у него были после того, как он получил травму.

- Были всякие мысли. Думаешь, неужели не будет так, как раньше? Меня заверили, что как раньше будет, просто нужно время, и все. Хотел внести ясность, что у меня не только травма ахилла. Мне еще делали чистку пятки, это немного сложнее. Нужно время, чтобы пятка зажила, - сказал вратарь в интервью клубному каналу на Youtube. - Ахилл себя нормально ведет, нет никакого дискомфорта. Дискомфорт есть только в пятке. Нужна специальная обувь с мягкой пяткой. Я играл в бутсах с жесткой пяткой - в них больно. Очень тяжело, когда смотришь на поле и не можешь хотя бы тренироваться в общей группе.

В мае 2018 года 24-летний вратарь получил серьезную травму – полный разрыв ахиллова сухожилия – и выбыл на длительный срок. В нынешнем сезоне он пока не играл.

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