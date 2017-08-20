Александр Самедов: "Я оправдаю возложенные на меня надежды и ожидания"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов принес извинения за удаление в матче 7-го тура чемпионата России против "Локомотива" (3:4). Он добавил, что оправдает возложенные на него надежды и ожидания.
Напомним, что при счете 2:0 в пользу красно-белых в компенсированное к первому тайму время Самедов получил вторую желтую карточку за симуляцию после падения в штрафной площади железнодорожников.
– Я еще раз приношу свои извинения за вчерашнюю ситуацию во время игры! Я получил красную карточку. Спасибо за веру в меня. Я оправдаю возложенные на меня надежды и ожидания, – написал в Инстаграме Самедов.
Самедов правильно наказан за симуляцию. В Англии за это дают два матча дисквалификации // "Спартак" вел 2:0, но проиграл 3:4. Это проклятие? //
Александр Самедов: "Спартак" проиграл из-за меня"
SP2
Прямо как на комсомольском собрании! Круто!!
14:03
zenitoman
Конечно оправдаешь ... в ФНЛ!
13:57
Boublik
Это он видимо фанатам паровозов... Интересно во втором круге Каррера (если доработает) выпустит его?
13:56
Macellaio
ждёмссс.....
13:52