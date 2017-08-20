13:45 | Футбол — РФПЛ

Александр Самедов: "Я оправдаю возложенные на меня надежды и ожидания"

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Полузащитник "Спартака" Александр Самедов принес извинения за удаление в матче 7-го тура чемпионата России против "Локомотива" (3:4). Он добавил, что оправдает возложенные на него надежды и ожидания.

Напомним, что при счете 2:0 в пользу красно-белых в компенсированное к первому тайму время Самедов получил вторую желтую карточку за симуляцию после падения в штрафной площади железнодорожников.

– Я еще раз приношу свои извинения за вчерашнюю ситуацию во время игры! Я получил красную карточку. Спасибо за веру в меня. Я оправдаю возложенные на меня надежды и ожидания, – написал в Инстаграме Самедов.

Самедов правильно наказан за симуляцию. В Англии за это дают два матча дисквалификации // "Спартак" вел 2:0, но проиграл 3:4. Это проклятие? // 
Александр Самедов: "Спартак" проиграл из-за меня"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 7-й тур. "Спартак" - "Локо" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (4)
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SP2

Прямо как на комсомольском собрании! Круто!!

14:03

zenitoman

Конечно оправдаешь ... в ФНЛ!

13:57

Boublik

Это он видимо фанатам паровозов... Интересно во втором круге Каррера (если доработает) выпустит его?

13:56

Macellaio

ждёмссс.....

13:52