Александр Самедов: "Я оправдаю возложенные на меня надежды и ожидания"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов принес извинения за удаление в матче 7-го тура чемпионата России против "Локомотива" (3:4). Он добавил, что оправдает возложенные на него надежды и ожидания.

Напомним, что при счете 2:0 в пользу красно-белых в компенсированное к первому тайму время Самедов получил вторую желтую карточку за симуляцию после падения в штрафной площади железнодорожников.

– Я еще раз приношу свои извинения за вчерашнюю ситуацию во время игры! Я получил красную карточку. Спасибо за веру в меня. Я оправдаю возложенные на меня надежды и ожидания, – написал в Инстаграме Самедов.

Самедов правильно наказан за симуляцию. В Англии за это дают два матча дисквалификации // "Спартак" вел 2:0, но проиграл 3:4. Это проклятие? //

Александр Самедов: "Спартак" проиграл из-за меня"