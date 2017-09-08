Александр Самедов: "На данный момент вообще не вижу себя экспертом"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов в интервью "СЭ" отметил, что переход Неймара из "Барселоны" в "ПСЖ" изменил футбол. Также он признался, что не видит себя в роли эксперта.

– Что думаете о переходе Неймара в "ПСЖ" за 222 миллиона?

– Что футбол меняется. В каком-то смысле сошел с ума.

– Ветераны, когда обсуждают современных игроков, часто произносят: "Вот в наше время…" Допускаете, что лет через 10 – 15 тоже будете ностальгировать по своей эпохе?

– Упаси бог! Никогда не говори "никогда", но на данный момент вообще не вижу себя экспертом, не готов обсуждать чужие деньги и так далее. У каждого свое время.

Полностью интервью Самедова