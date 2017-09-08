Александр Самедов: "Без везения невозможно взять золото"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов в интервью "СЭ" признал, что удача отвернулась от красно-белых. По мнению хавбека, невозможно выиграть золотые медали без везения.

– Вам не кажется, что в этом сезоне чемпионский фарт отворачивается от "Спартака"? Вроде бы делаете все правильно, готовы неплохо, а результата нет.

– Без везения невозможно взять золото, это касается любого чемпиона. Может быть, действительно фарт сейчас от нас отвернулся. Значит, его надо опять повернуть к нам, пережить этот момент. В прошлом году много игр вырывали в концовке, сейчас пока такого нет.

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