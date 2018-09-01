Александр Мостовой: "Трудно сказать, кто кроме Промеса будет забивать в "Спартаке" по 12-13 мячей за сезон"

Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Мостовой отметил, что красно-белым будет тяжело заменить Квинса Промеса, проданного в "Севилью".

- "Спартаку" будет непросто без Промеса. Он был лидером команды, вытаскивал многие игры, забивал важные мячи, - цитирует Мостового RT. - Такого футболиста заменить тяжело, особенно так резко, когда новый чемпионат уже стартовал.

У "Спартака" есть состав, но трудно сказать, кто еще кроме Промеса будет забивать по 12—13 мячей за сезон. Его бы мог заменить Ивелин Попов, если будет получать больше тренерского доверия. Луиз Адриану и Зе Луиш могут встать в пару. Варианты есть.

Что касается самого Квинси, то у него будет неплохая конкуренция в "Севилье", ему не уступят место просто так. Тем интереснее будет наблюдать за его выступлением в новой команде. По игровым качествам он подходит – быстрый, резкий игрок, умеет обыгрывать. Это то, что нужно рохибланкос. Но те, кто уже давно в команде, не станут так легко сдаваться перед голландцем.

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