Александр Мостовой – о словах Семака: "Нынешнего состава "Зенита" хватило бы на комплектование 3-4 клубов РПЛ"

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой не согласился с заявлением главного тренера "Зенита" Сергея Семака, который сказал, что клубу из Санкт-Петербурга требуются "по новому игроку практически на каждую позицию".

- Не понимаю, почему Семак так сказал. Ясно, что никто не откажется от футболиста топ-уровня, но в "Зените", по-моему, и так перебор в плане состава, - сказал Мостовой. - Если не ошибаюсь, у питерцев на каждую позицию претендуют по два-три человека, многие приобретены совсем недавно, год-два назад. Новички нужны были Виллаш-Боашу, Луческу, Манчини. В итоге клуб владеет правами на сорок людей, причем кто-то может и не вспомнить, что некоторые еще числятся зенитовцами. Например, Роберт Мак вышел в старте в матче против "Енисея", хотя я считал, он уже давно покинул Петербург, а выяснилось, что словак просто вернулся из аренды. Помимо таких есть еще и травмированные, тот же Кокорин, которые восстановятся и вступят в борьбу за место в основе.

- Нужно дать Семаку собрать команду так, как ему нужно?

- Выражение "собрать команду" мне не нравится, потому что каждый тренер "Зенита" в последние годы приводил футболистов под себя, по итогам сезона его увольняли, игроки оставались, а затем приходил новый специалист, которому они уже не требовались. Строить игру можно и с теми, кто есть сейчас. Вообще, нынешнего состава питерцев хватило бы, чтобы укомплектовать 3-4 клуба премьер-лиги.

- Тот же ЦСКА начал усилять основу, подтягивая молодежь, и это дает свои плоды. Почему бы "Зениту" не поступить так же?

- Состав, который есть сейчас у армейцев, позволит бороться за место в тройке по итогам чемпионата. Они сумели победить "Локомотив" в матче за Суперкубок при том, что большинство ожидало успеха железнодорожников, поскольку у ЦСКА на поле вышли неизвестные широкому кругу люди из молодежной команды и новички. В итоге красно-синие выиграли, но дело в том, что у них свой вектор развития, сейчас они черпают ресурсы из резерва. "Зенит" же в данный момент нацелен на приобретение уже готовых мастеров. (Иван ТОРОПЦЕВ)

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