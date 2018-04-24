Александр Мостовой: "Каррера выше уже не прыгнет"

Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Мостовой – о ситуации в красно-белом клубе. Напомним, что москвичи потерпели поражения в трех матчах подряд – от "Урала" (1:2) и "Ахмата" (1:3) в РФПЛ, а также от "Тосно" в полуфинале Кубка России (1:1, пен. – 4:5).
– "Спартак" в кризисе?
– Это слово в данной ситуации неверное. Команда идет третьей, вот если бы оказалась ниже, тогда можно было о чем-то подобном говорить. Достаточно выиграть следующий матч и красно-белые снова окажутся в гонке за Лигу чемпионов. Хотя они из нее и не выбывали.
– И все же, в ситуации, когда не идет, нужно менять игроков или тренера?
– Во-первых, заменить футболистов трудно, тренера – намного легче, он ведь в единственном числе. Так во всем мире и происходит когда что-то пошло не так. Ведь когда Каррера пришел в "Спартак" два года назад, его никто не знал, не до конца понимали, какую роль он будет выполнять в штабе. А что дальше произошло? Человеку повезло – оказался в нужное время в нужном месте и вязл титул. Выше ему уже не прыгнуть, просто некуда. Но и в обиде итальянец не останется, ведь сам говорил, что готов к отставке.
– Нужно ли руководству предпринимать срочные шаги?
– Послушайте, "Спартаку" сейчас осталось три хороших встречи провести в чемпионате. Необходимо их достойно отыграть, а вот после окончания сезона думать, что делать дальше. (Арман МКРТЧЯН)
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shpasic
баламошка, ))
18:50
rusfed 2.0
Злопыхаты-носители духа
18:46
клад555
Ой баламошка сдулся...удачи тебе!
18:35
баламошка
клад555 баламошка клад555 баламошка ты хоть сам понял что написал?Бухаешь?/////////Нет, не бухаю. Я чаще чем раз в несколько недель не нажираюсь, я ж не бомж, как ты) У вас-то это в порядке вещей, болотные чухонцы)...ну ты и даун...я за бомжей не болею,если что....не....бухаешь ты путем по-ходу(не хочется верить,что ты просто дебил)/////////Верь что я дебил, который бухает, если тебе так легше)
18:27
клад555
баламошка клад555 баламошка ты хоть сам понял что написал?Бухаешь?/////////Нет, не бухаю. Я чаще чем раз в несколько недель не нажираюсь, я ж не бомж, как ты) У вас-то это в порядке вещей, болотные чухонцы)...ну ты и даун...я за бомжей не болею,если что....не....бухаешь ты путем по-ходу(не хочется верить,что ты просто дебил)
18:25
баламошка
shpasic баламошка, пойдём в школу спортивной журналистики? нас ИгрьЯклич приглашает))////////Где?) Ради России я готов! Тока я боюся, как бы нас потом не убили)
18:25
ЗЮК:
Выше чего?Лигу чемпионов выиграть?Царь не в себе,как обычно.
18:25
баламошка
Клад, если тебе антиресно, то я на следующей неделе бухать планирую. Материть пиндосав наверна буду, вспоминать, как штурмовал Рейхстаг и брал штурмом Бастилию.
18:24
shpasic
баламошка, пойдём в школу спортивной журналистики? нас ИгрьЯклич приглашает))
18:22
Thomas_Boy_
Знаток...))
18:14
баламошка
клад555 баламошка ты хоть сам понял что написал?Бухаешь?/////////Нет, не бухаю. Я чаще чем раз в несколько недель не нажираюсь, я ж не бомж, как ты) У вас-то это в порядке вещей, болотные чухонцы)
18:14
_Я_против_Астротерфа_
а выше и не надо))))))
18:12
клад555
баламошка ты хоть сам понял что написал?Бухаешь?
18:11
баламошка
клад555 баламошка Ты зато прыгнешь) Он после карьеры профессионального игрока целенаправленно учился на тренера, был помощником, а потом и главным стал, а ты со своим братом-близнецом Андрюхой Анчоусом только и вспоминаешь о былых временах) Да я в Испании. Да он в Англии).......а тебе бедолаге и вспомнить нечего,остается злится и по клаве стучать!/////////////Бывает черепашьи кладки, а ты - кладка бомжа)
18:10
клад555
баламошка Ты зато прыгнешь) Он после карьеры профессионального игрока целенаправленно учился на тренера, был помощником, а потом и главным стал, а ты со своим братом-близнецом Андрюхой Анчоусом только и вспоминаешь о былых временах) Да я в Испании. Да он в Англии).......а тебе бедолаге и вспомнить нечего,остается злится и по клаве стучать!
17:57
shpasic
если его вниз будут тянуть всякие "с детства за Спартак" из соседнего подъезда, тогда - конечно.
17:57
баламошка
Ты зато прыгнешь) Он после карьеры профессионального игрока целенаправленно учился на тренера, был помощником, а потом и главным стал, а ты со своим братом-близнецом Андрюхой Анчоусом только и вспоминаешь о былых временах) Да я в Испании. Да он в Англии)
17:54
Millwall82
Выше это насколько? Прыгал на 1 метр 20 сантиметров, теперь не суждено прыгнуть 1 метр 30 сантиметров? Тема не раскрыта.
17:52