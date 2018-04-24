Александр Мостовой: "Каррера выше уже не прыгнет"

Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Мостовой – о ситуации в красно-белом клубе. Напомним, что москвичи потерпели поражения в трех матчах подряд – от "Урала" (1:2) и "Ахмата" (1:3) в РФПЛ, а также от "Тосно" в полуфинале Кубка России (1:1, пен. – 4:5).

– "Спартак" в кризисе?

– Это слово в данной ситуации неверное. Команда идет третьей, вот если бы оказалась ниже, тогда можно было о чем-то подобном говорить. Достаточно выиграть следующий матч и красно-белые снова окажутся в гонке за Лигу чемпионов. Хотя они из нее и не выбывали.

– И все же, в ситуации, когда не идет, нужно менять игроков или тренера?

– Во-первых, заменить футболистов трудно, тренера – намного легче, он ведь в единственном числе. Так во всем мире и происходит когда что-то пошло не так. Ведь когда Каррера пришел в "Спартак" два года назад, его никто не знал, не до конца понимали, какую роль он будет выполнять в штабе. А что дальше произошло? Человеку повезло – оказался в нужное время в нужном месте и вязл титул. Выше ему уже не прыгнуть, просто некуда. Но и в обиде итальянец не останется, ведь сам говорил, что готов к отставке.

– Нужно ли руководству предпринимать срочные шаги?

– Послушайте, "Спартаку" сейчас осталось три хороших встречи провести в чемпионате. Необходимо их достойно отыграть, а вот после окончания сезона думать, что делать дальше. (Арман МКРТЧЯН)