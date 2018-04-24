17:36 | Футбол — РФПЛ

Александр Мостовой: "Каррера выше уже не прыгнет"

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Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Мостовой – о ситуации в красно-белом клубе. Напомним, что москвичи потерпели поражения в трех матчах подряд – от "Урала" (1:2) и "Ахмата" (1:3) в РФПЛ, а также от "Тосно" в полуфинале Кубка России (1:1, пен. – 4:5).

 
Понедельник. Москва. &quot;Спартак&quot; - &quot;Ахмат&quot; - 1:3. Массимо КАРРЕРА.Увольнение Карреры сейчас - еще 16 лет без титула

– "Спартак" в кризисе?

– Это слово в данной ситуации неверное. Команда идет третьей, вот если бы оказалась ниже, тогда можно было о чем-то подобном говорить. Достаточно выиграть следующий матч и красно-белые снова окажутся в гонке за Лигу чемпионов. Хотя они из нее и не выбывали.

– И все же, в ситуации, когда не идет, нужно менять игроков или тренера?

– Во-первых, заменить футболистов трудно, тренера – намного легче, он ведь в единственном числе. Так во всем мире и происходит когда что-то пошло не так. Ведь когда Каррера пришел в "Спартак" два года назад, его никто не знал, не до конца понимали, какую роль он будет выполнять в штабе. А что дальше произошло? Человеку повезло – оказался в нужное время в нужном месте и вязл титул. Выше ему уже не прыгнуть, просто некуда. Но и в обиде итальянец не останется, ведь сам говорил, что готов к отставке.

– Нужно ли руководству предпринимать срочные шаги?

– Послушайте, "Спартаку" сейчас осталось три хороших встречи провести в чемпионате. Необходимо их достойно отыграть, а вот после окончания сезона думать, что делать дальше. (Арман МКРТЧЯН)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 27-й тур
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КОММЕНТАРИИ (18)
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shpasic

баламошка, ))

18:50

rusfed 2.0

Злопыхаты-носители духа

18:46

клад555

Ой баламошка сдулся...удачи тебе!

18:35

баламошка

клад555 баламошка клад555 баламошка ты хоть сам понял что написал?Бухаешь?/////////Нет, не бухаю. Я чаще чем раз в несколько недель не нажираюсь, я ж не бомж, как ты) У вас-то это в порядке вещей, болотные чухонцы)...ну ты и даун...я за бомжей не болею,если что....не....бухаешь ты путем по-ходу(не хочется верить,что ты просто дебил)/////////Верь что я дебил, который бухает, если тебе так легше)

18:27

клад555

баламошка клад555 баламошка ты хоть сам понял что написал?Бухаешь?/////////Нет, не бухаю. Я чаще чем раз в несколько недель не нажираюсь, я ж не бомж, как ты) У вас-то это в порядке вещей, болотные чухонцы)...ну ты и даун...я за бомжей не болею,если что....не....бухаешь ты путем по-ходу(не хочется верить,что ты просто дебил)

18:25

баламошка

shpasic баламошка, пойдём в школу спортивной журналистики? нас ИгрьЯклич приглашает))////////Где?) Ради России я готов! Тока я боюся, как бы нас потом не убили)

18:25

ЗЮК:

Выше чего?Лигу чемпионов выиграть?Царь не в себе,как обычно.

18:25

баламошка

Клад, если тебе антиресно, то я на следующей неделе бухать планирую. Материть пиндосав наверна буду, вспоминать, как штурмовал Рейхстаг и брал штурмом Бастилию.

18:24

shpasic

баламошка, пойдём в школу спортивной журналистики? нас ИгрьЯклич приглашает))

18:22

Thomas_Boy_

Знаток...))

18:14

баламошка

клад555 баламошка ты хоть сам понял что написал?Бухаешь?/////////Нет, не бухаю. Я чаще чем раз в несколько недель не нажираюсь, я ж не бомж, как ты) У вас-то это в порядке вещей, болотные чухонцы)

18:14

_Я_против_Астротерфа_

а выше и не надо))))))

18:12

клад555

баламошка ты хоть сам понял что написал?Бухаешь?

18:11

баламошка

клад555 баламошка Ты зато прыгнешь) Он после карьеры профессионального игрока целенаправленно учился на тренера, был помощником, а потом и главным стал, а ты со своим братом-близнецом Андрюхой Анчоусом только и вспоминаешь о былых временах) Да я в Испании. Да он в Англии).......а тебе бедолаге и вспомнить нечего,остается злится и по клаве стучать!/////////////Бывает черепашьи кладки, а ты - кладка бомжа)

18:10

клад555

баламошка Ты зато прыгнешь) Он после карьеры профессионального игрока целенаправленно учился на тренера, был помощником, а потом и главным стал, а ты со своим братом-близнецом Андрюхой Анчоусом только и вспоминаешь о былых временах) Да я в Испании. Да он в Англии).......а тебе бедолаге и вспомнить нечего,остается злится и по клаве стучать!

17:57

shpasic

если его вниз будут тянуть всякие "с детства за Спартак" из соседнего подъезда, тогда - конечно.

17:57

баламошка

Ты зато прыгнешь) Он после карьеры профессионального игрока целенаправленно учился на тренера, был помощником, а потом и главным стал, а ты со своим братом-близнецом Андрюхой Анчоусом только и вспоминаешь о былых временах) Да я в Испании. Да он в Англии)

17:54

Millwall82

Выше это насколько? Прыгал на 1 метр 20 сантиметров, теперь не суждено прыгнуть 1 метр 30 сантиметров? Тема не раскрыта.

17:52

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