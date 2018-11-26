Александр Мартынович – о короткой скамейке "Краснодара": "14-15 полевых футболистов хватает"

Защитник и капитан "Краснодара" Александр Мартынович признался, что 14-15 полевых игроков достаточно, чтобы удачно выступать в нескольких турнирах, при условии отсутствии травм у футболистов. 31-летний белорусский спортсмен считает, что в составе "быков" выступает талантливая молодежь, которая сильно помогает команде.

– На мой взгляд, 14-15 полевых игроков вполне достаточно, чтобы удачно выступать во всех турнирах и ставить максимальные задачи, при условии, конечно, что не будет серьезных травм и длительных дисквалификаций, – цитирует Мартыновича официальный сайт "Краснодара". – К тому же у нас есть талантливая молодежь, воспитанники клубной Академии, которые все громче заявляют о себе, настойчиво стучатся в двери основного состава и реально помогают команде. А что касается восстановления, то нам ли жаловаться – на клубной базе такой медицинско-восстановительный комплекс, которому многие могут только позавидовать (улыбается).

"Краснодар" после 15 туров занимает второе место в чемпионате России с 29 очками. "Зенит" опережает "быков" на пять баллов.