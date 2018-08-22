Александр Максименко: "К четвертой-пятой игре почувствовал, что играть в РПЛ мне по силам"

Голкипер "Спартака" Александр Максименко в интервью "Чемпионат.com" рассказал о том, как он адаптировался к РПЛ.

– Ты пока не пропустил ни одного мяча в РПЛ. Тяжело жить с таким результатом?

– С такой командой, как у нас, ничего не тяжело.

– И РПЛ уже не тяжело – есть ощущение, что твой уровень?

– Я с каждым матчем адаптируюсь. К четвертой-пятой игре успел почувствовать, что играть здесь мне по силам. Раньше сомневался в себе, но сейчас все это проходит.

В текущем сезоне 20-летний вратарь провел четыре матча в премьер-лиге и ни разу не пропустил.

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