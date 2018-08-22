Александр Максименко: "К четвертой-пятой игре почувствовал, что играть в РПЛ мне по силам"

Голкипер "Спартака" Александр Максименко в интервью "Чемпионат.com" рассказал о том, как он адаптировался к РПЛ.
– Ты пока не пропустил ни одного мяча в РПЛ. Тяжело жить с таким результатом?
– С такой командой, как у нас, ничего не тяжело.
– И РПЛ уже не тяжело – есть ощущение, что твой уровень?
– Я с каждым матчем адаптируюсь. К четвертой-пятой игре успел почувствовать, что играть здесь мне по силам. Раньше сомневался в себе, но сейчас все это проходит.
В текущем сезоне 20-летний вратарь провел четыре матча в премьер-лиге и ни разу не пропустил.
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https://www.championat.com/football/article-3520471-intervju-aleksandra-maksimenko--o-spartake-sebe-rebrove-i-akinfeeve.html