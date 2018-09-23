Александр Кокорин: "Раз команда так прет, я готов подменивать тех, кто будет уставать"

Форвард "Зенита" Александр Кокорин после матча с "Локомотивом" (5:3) рассказал о том, когда сможет чаще выходить на поле. Кокорин недавно восстановился от травмы и появился в концовке встречи, сыграв первый матч за полгода.
- Когда сможете выдержать больше на поле?
- Потихоньку. Раз команда так прет, я готов подменивать тех, кто будет уставать. С радостью, - отметил Кокорин.
- Будете смотреть матч ЦСКА - "Спартак"?
- Нет (смеется).
- Если без вас "Зенит" оторвался на семь очков, то что будет с вами?
- Пусть такое преимущество и останется. Главное - побеждать. Сейчас много игр, Кубок России начинается.
- Вы рады, что "Зенит" все матчи на искусственных полях уже сыграл?
- Да. (Игорь Новиков)
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