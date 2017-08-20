Александр Кокорин: "Если бы не наши ошибки, то у "Амкара" бы не получилась игра"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин после матча 7-го тура чемпионата России против "Амкара" (1:0) рассказал о том, что на тренировках команда отрабатывает много комбинаций, которые проходят во время игр. По его словам, у пермяков мало что получалось.

– Тяжелая игра в каждом из таймов, - цитирует пресс-служба клуба Кокорина. - Все знают, что "Амкар" здесь играет хорошо в обороне, но повезло, что забили. В принципе, игра шла до забитого мяча. Мы знали, что если удастся открыть счет, то, наверное, "Амкар" не будет весь матч обороняться и будет атаковать. Забили только во втором тайме и после этого сумели удержать победу.

– После забитого мяча к вам подбежал Смольников и крикнул: "Я тебе говорил!" Интересно, что?

– Мы много тренируем комбинации, и сегодня пару раз это проходило. Мы с ним пару раз хорошо взаимодействовали, хотя я преимущественно действовал на левом фланге. Такие, тренировочные моменты.

– Сегодня "Амкар" был нацелен на гол или оборона "Зенита" несколько раз допускала ошибки?

– Не знаю, как нацелен был "Амкар", все-таки мало что у них получилось. Были подходы, скажем так, и один хороший момент, который сами подарили. Как раз когда попали Игорю Смольникову в живот – это, пожалуй, самый запоминающийся эпизод. Если бы не наши ошибки, то у хозяев бы не получилась игра.

– Сегодня экипировка ушла вместе с футболкой на трибуны. Это в честь ливня?

– Да нет, всегда стараемся, если есть возможность, отдавать.