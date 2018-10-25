16:38 | Футбол — РПЛ

Александр Кокорин: "Думали, что после Керчи о нас забудут, но нет…"

Александр Кокорин. Фото REUTERS
Александр Кокорин. Фото REUTERS
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Нападающий "Зенита" Александр Кокорин, который содержится в СИЗО "Бутырка", на встрече с членом фракции ЛДПР Иваном Сухаревым, рассказал, что раскаивается за участие в драках. Футболист получил около 400 писем, что является рекордом для "Бутырки".

 
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- Это все болельщики. Только два письма было негативных. И хотел вас просить: передайте Владимиру Жириновскому благодарность за его слова поддержки, - цитирует "Московский комсомолец" Кокорина. - Мы слышали по радио, как он за нас заступился. 

Мы раскаиваемся. Я видел потерпевшего на очной ставке. На ней я не испытал дискомфорта. Нормально поговорили. Он в принципе настроен на мировую. Мне показалось, что его адвокат только не очень этого хочет. Столько событий в стране и в мире произошло за то время, что мы сидим. Керчь… Мы думали, о нас забудут, но нет, все равно нас обсуждают.

Напомним, Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев были заключены под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка".

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https://www.mk.ru/social/2018/10/25/kokorin-v-butyrke-nadeyalsya-posle-kerchi-o-nas-zabudut.html

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