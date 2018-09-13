Александр Кержаков: "Моя зарплата в "Зените" сократилась в пять или шесть раз"

Бывший форвард "Зенита" Александр Кержаков рассказал, какие функции он выполняет в клубе.
– Месяц назад вы обронили в интервью: "Я вроде остался в структуре "Зенита", но свои функции не понимаю. Они намного сократились даже по сравнению с тем, что было". Сейчас ясности больше?
– Да. Периодически я должен присутствовать на клубных мероприятиях. Плюс высказывать мнение по каким-то футболистам. Если кому-то из руководителей "Зенита" это будет интересно. Пожалуй, все.
– Зарплату в клубе уже не получаете?
– Она осталась. Но по сравнению с той, что была в прошлом году, сократилась раз в пять. А может, в шесть. (Александр Кружков)
Полная версия интервью - здесь.
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/aleksandr-kerzhakov-dzyuba-ne-nuzhen-byl-tolko-manchini-1456273/