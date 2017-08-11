Александр Кержаков: "Гарай для "Спартака" – это находка"

Экс-форвард "Зенита" Александр Кержаков заявил, что приход Эсекиэля Гарая однозначно усилит "Спартак". По его словам, игра аргентинца был залогом успехов сине-бело-голубых.

– Гарай? Для "Спартака" это будет находка, – сказал в эфире программы "Все на футбол" Кержаков. – Мы видели, как он играл в составе "Зенита". Единственный, кого нельзя было представить на скамейке, если он был здоров – это Гарай. Если он был в составе, это была гарантия победы. Из Санкт-Петербурга, насколько я знаю, он уходил по семейным обстоятельствам. Теплого приема ему точно не будет.