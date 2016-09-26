Александр Горбатюк: "Дебют в чемпионате России отпраздновали за семейным столом"

Защитник "Арсенала" Александр Горбатюк в интервью официальному сайту клуба отметил, что не не думал о том, что когда-нибудь будет играть в премьер-лиге. Футболист дебютировал в элитном дивизионе в этом сезоне и на данный момент без замен провел семь из восьми матчей в чемпионате России-2016/17.

– У вас тогда не появлялись мысли, что придет момент, когда сами будете играть в премьер-лиге?

– Нет, так я не думал. Вообще стараюсь не загадывать слишком далеко. Есть конкретная игра, к которой необходимо подготовиться и выложиться по максимуму.

– Теперь о вашем дебюте в премьер-лиге. Вышли против "Рубина" и не сплоховали.

– Первый матч на таком уровне – большое событие для каждого игрока. Я не исключение. После финального свистка был во власти эмоций, особенно приятно было, что сыграли "на ноль" и победили. Любой матч в РФПЛ "на ноль" – хороший показатель. Жена с детьми были на стадионе, поздравили с дебютом. Дочка Диана подбежала, поцеловала и сказала, что молодец. Вечером за семейным столом отпраздновали событие.