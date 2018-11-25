Александр Ерохин: "Забиваю каждый раз, как сын приходит на игру"

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин после матча 15-го тура с "Ростовом" (2:0) заявил, что у питерской команды было желание расквитаться за поражение в 1/8 финала Олимп-Кубка России (1:3).

– В каждой игре есть определенные требования, которые нужно выполнять, – отметил Ерохин. – Первый гол получился после розыгрыша, это придало сил.

– Недавно "Зенит" проиграл в Кубке "Ростову", чем отличались эти матчи?

– Тогда матч не получился по результату, но не по игре, она была равной. В голове было, что хотели взять реванш и сыграть собранно.

– Для вас принципиально было сыграть против бывшей команды?

– Наоборот – есть теплые чувства к "Ростову", его болельщикам, к городу. Было приятно увидеть ребят, с которыми работал. Ничего личного, что забил. Это футбол.

– На второй тайм задача была не пропустить?

– Не сказал бы. Счет был скользким, хотели забить еще. А когда удалось, это помогло немножко раскрепоститься команде. Появилось еще пару моментов, не смогли реализовать.

– Показалось, что инициативу отдали после перерыва.

– Возможно, это из-за того, что был перерыв на игры сборных. В каких-то моментах старались просто сесть в оборону и мешать сопернику наносить удары по воротам.

– Хороший момент с голом у вас получился...

– Сегодня супруга с сыном пришли на игру. Получается, каждый раз, когда сын приходит, я забиваю. (Игорь Новиков)