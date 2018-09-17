Александр Ерохин: "Маркизио было немного непривычно в матче с "Оренбургом"

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин заявил, что новичку сине-бело-голубых хавбеку Клаудио Маркизио необходимо время, чтобы адаптироваться к условиям чемпионата России. 32-летний итальянец присоединился к петербургскому клубу 3 сентября, подписав двухлетний контракт.

- Ему было немного непривычно: стадион, атмосфера, тяжелое поле, - приводит слова Ерохина официальный сайт "Зенита". - Уверен, с каждым днем он будет чувствовать себя комфортнее, и он нам поможет. Что касается адаптации, то она требуется любому футболисту, который переходит в другой клуб, – нужно наладить связи в команде, взаимопонимание на поле и за его пределами. Какое-то время необходимо.

"Зенит" занимает 1-е место в РПЛ после семи туров, имея в активе 19 очков.

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