Александр Дюков: "Возлагаем надежды на сотрудничество с ФИФА и УЕФА"

Кандидат в президенты Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков​ рассчитывает на плодотворное сотрудничество организации с Международной федерацией футбола (ФИФА) и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом он сообщил в Хабаровске после встречи с руководителями региональных футбольных федераций Дальнего Востока.

Председатель совета директоров петербургского "Зенита", глава компании "Газпром нефть" Дюков является единственным кандидатом на пост главы РФС. Прием заявок на участие в выборах был завершен 13 января, процедура регистрации претендентов закончилась 16 января.

- Если мы говорим о развитии, о каких-то изменениях, нужны новые дополнительные рабочие руки, чтоб с этими задачами справиться. - цитирует ТАСС Дюкова. - Под эти задачи нужно дополнительное финансирование, над этим тоже будем работать, если говорить об источниках, то определенные надежды мы возлагаем на сотрудничество с ФИФА и УЕФА. Также мы планируем активизировать работу со спонсорами, есть определенные договоренности, мы надеемся что размер дополнительных поступлений от спонсоров РФС вырастет.