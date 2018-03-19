Александр Довбня: "Первый раз слышу об интересе ЦСКА"

Голкипер "СКА-Хабаровск" Александр Довбня заявил, что с ним никто из представителей ЦСКА не контактировал. Ранее "Спорт уик-энд" написал, что руководство столичного клуба видит в 30-летнем вратаре замену Игорю Акинфееву и предложило ему пятилетний контракт.

– Первый раз слышу об этом. Я ни с кем из ЦСКА не контактировал, – сказал Довбня.

– Но вам бы хотелось вернуться в столицу, учитывая, что вы москвич?

– Во-первых, чтобы говорить об этом, нужно получить предложение, а во-вторых, я все еще вратарь команды "СКА-Хабаровск".

В текущем сезоне Довбня провел 21 матч за дальневосточный клуб, пропустив 37 голов. После 23-х туров СКА занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от спасительного 12-го места на 12 очков. (Андрей СИЗЯКИН)