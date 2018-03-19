Александр Довбня: "Первый раз слышу об интересе ЦСКА"

Голкипер "СКА-Хабаровск" Александр Довбня заявил, что с ним никто из представителей ЦСКА не контактировал. Ранее "Спорт уик-энд" написал, что руководство столичного клуба видит в 30-летнем вратаре замену Игорю Акинфееву и предложило ему пятилетний контракт.
– Первый раз слышу об этом. Я ни с кем из ЦСКА не контактировал, – сказал Довбня.
– Но вам бы хотелось вернуться в столицу, учитывая, что вы москвич?
– Во-первых, чтобы говорить об этом, нужно получить предложение, а во-вторых, я все еще вратарь команды "СКА-Хабаровск".
В текущем сезоне Довбня провел 21 матч за дальневосточный клуб, пропустив 37 голов. После 23-х туров СКА занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от спасительного 12-го места на 12 очков. (Андрей СИЗЯКИН)
Нефилим
На подмену разве что, вместо Чепчугова. А то Помазун не тянет - из за него Рубину влетели. Кстати Родченков Чепчугова в допинге подозревал)))) И вроде как Чепчугов во время суперсерии Акинфеева в Европе на 0 стоял, но я точно не помню.
17:19
Al Rains
Если бесплатно, почему нет?))
16:49
ЗЗ+
Заменять 30-летнего вратаря сборной 31-летним вратарем последнего клуба РФПЛ? :)))))))))))))
15:29
СЕРХИО76
Зачем 30-летним заменять 31-летнего?
15:21
Разбанен досрочно
одного пеншиона заменить на другого предпеншиона?))
15:02