Александр Димидко: "Тосно" и "СКА-Хабаровск" перетягивают канат, идет борьба за инициативу"

Защитник "СКА-Хабаровск" Александр Димидко в перерыве матча 7-го тура чемпионата России против "Тосно" отметил, что команда не наносила дальних ударов, поскольку сделала акцент на обороне своих ворот. Капитан хабаровчан подчеркнул, что команда будет выжидать свой момент во втором тайме.

– Много борьбы, поскольку команды примерно равны, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Димидко. – Перетягиваем канат, идет борьба за инициативу, которую мы не должны проиграть. Почему не наносим дальних ударов? У нас было мало подходов, акцент сделали на обороне. Во втором тайме постараемся выждать свой момент и реализовать его.

Трансляция матча "Тосно" – "СКА-Хабаровск"