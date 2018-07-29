Александр Бухаров: "Депрессия съедала изнутри, я не знал, что делать"

Нападающий Александр Бухаров, подписавший однолетний контракт с "Рубином", отметил, что испытывал чувство безнадеги, а в какой-то момент его вес достиг 100 кг. Напомним, Бухаров ушел из казанского клуба в 2010 году.

... В Питере контролировать себя уже не получалось. Мне было так плохо, что я тратил деньги направо и налево, давал в долг всем подряд и даже не спрашивал, когда вернут, – цитирует Бухарова Бизнес Online. - – Мне до сих пор многие должны. Депрессия съедала изнутри, я не знал, что делать. В 2007-м у меня была травма колена, в тот момент я тоже долго мучился и переживал, но тогда у меня была цель – хотелось вернуться на поле и начать скорее играть, я понимал, что скоро всё закончится. А тут цели не было и казалось, что этот ад будет длиться вечно.

Трибуны стали давить еще больше, фанаты кричали "Эй, Бухаров, как там на лавке?". Плохо на лавке, как еще-то? Почему-то люди думали, что мне приятно было просто так сидеть без дела. Когда фанаты зарядили "Пусть Бухаров нам купит абоны", спросил у Кости Зырянова: "А сколько там народу? Давай я им куплю, пусть только они замолчат".

Это была самая настоящая безнадега. При этом меня не особо волновало, что будет дальше, я ждал только одного – окончания контракта с "Зенитом". Думал, что сразу настанет облегчение.

Когда меня отправили в аренду в "Анжи", я был уверен, что карьера закончена. Летом 2013-го Курбан Бекиевич консультировал "Анжи" по просьбе Гаджи Гаджиева. В 2009-м точно также Гаджи Муслимович помогал ему в "Рубине". Я уже совсем себя запустил, с Бердыевым тем летом пообщался всего лишь пару раз. Первый разговор был о моем весе. "Саша, ты каким стал, сколько ты весишь?" – спросил Бердыев. Я опустил глаза, мне было стыдно называть цифру. Тогда весы показывали почти 100 килограммов.