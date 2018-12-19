Александр Алаев: "Вопрос о статусе граждан Белоруссии как легионеров перенесен на следующий исполком"

Генеральный директор Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев сказал, что вопрос о статусе белорусских футболистов как легионеров в чемпионате России будет рассмотрен на следующем исполкоме.

- Вопрос о статусе граждан Белоруссии как легионеров перенесен на следующий исполком. Были разные мнения, решили тщательно проработать его, - сказал Алаев (Андрей Михайлов).

Напомним, ранее стало известно, что футболисты из Белоруссии пока останутся легионерами в чемпионате России.

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