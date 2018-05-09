Александр Алаев: "Шестая команда РФПЛ попадет в квалификацию Лиги Европы"

Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза Александр Алаев подтвердил, что команда, которая по итогам чемпионата России-2017/18 займет шестое место, в следующем сезоне попадет в квалификационный раунд Лиги Европы.

Эту позицию на международной арене должен был занять "Тосно", 9 мая завоевавший Кубок России в матче против "Авангарда" (2:1). Но команда из Ленинградской области не подала заявку на участие в еврокубках.

– Команда Российской футбольной премьер-лиги, занявшая шестое место, попадает в квалификационный раунд Лиги Европы, – цитирует ТАСС Алаева. – Все команды сдвигаются, с четвертого места клуб попадает в групповой этап этого турнира.

Таким образом, в групповом этапе второго по значимости еврокубка сыграет четвертая команда чемпионата России. Клубы, занявшие по итогам сезона пятое и шестое места, сыграют в Лиге Европы, начиная с третьего и второго отборочных раундов соответственно.

После 29 туров шестое место занимает "Уфа", набравшая 40 очков. Шансы занять эту строчку по итогам чемпионата сохраняют тульский "Арсенал" (39) и "Ахмат" (38).

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