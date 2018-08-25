Александр Алаев: "Мыслим с Чеферином в общем направлении"

И.о. президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев сказал "СЭ", что никаких сомнений относительно поддержки кандидатуры Александера Чеферина на посту президента УЕФА не было.

В пятницу, 24 августа, в Москве состоялось заседание Бюро Исполкома РФС. На встрече было принято решение поддержать кандидатуру Чеферина на пост президента УЕФА.

- Не было абсолютно никаких сомнений относительно поддержки кандидатуры Александера Чеферина на посту президента УЕФА. С ним, с его командой мы мыслим в общем направлении. Видим, как в последнее время развивается УЕФА, довольны нашим взаимодействием, понимаем, что нас слушают и слышат. Кроме того, очень приятно, что в УЕФА думают о развитие всех видов футбола. Возглавляя комитет по пляжному и мини-футболу, я вижу, как устроена работа изнутри, и могу сказать, что лучшие практики мы стараемся применять и РФС.

Ранее Чеферина поддержали футбольные федерации Словении, Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании, Исландии, Италии и Фарерских островов. Выборы состоятся 7 февраля 2019 года в Риме. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)