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11:40 | Футбол — РФПЛ

Албин попросил не относиться серьезно к словам о бакланах, повредивших крышу стадиона "Санкт-Петербург"

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Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин обратился к общественности с просьбой не воспринимать всерьез его слова о бакланах, повредивших стадион на Крестовском острове. Ранее чиновник в интервью сообщил о том, что одной из причин протечки крыши арены являются птицы, которые пробивают ее своими клювами.

– Друзья, не стоит ко всему относиться слишком серьезно. Будьте добрее, – написал Албин на своей странице в Фейсбуке. – Рад, если кого-то повеселил. Но, в каждой шутке есть... доля шутки. Хорошего вечера и привет от бакланов!

Игорь Албин: "Бакланы портят светоотражающую пленку стадиона "Санкт-Петербург"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 8-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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maverick007

Баклан-Арена для Баклан-команды

11:51

pahom-17

ну бакланы..ну придурки...крышу =то зачем?

11:49

letmebetomorrow

но под шумок на каждую шутку можно выпросить по несколько миллиардов рублей, для устранения того чего нет, первый раз чтоли в россии живем!!

11:46

wedes

Привет от баклана Альбина.

11:46