Албин попросил не относиться серьезно к словам о бакланах, повредивших крышу стадиона "Санкт-Петербург"

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин обратился к общественности с просьбой не воспринимать всерьез его слова о бакланах, повредивших стадион на Крестовском острове. Ранее чиновник в интервью сообщил о том, что одной из причин протечки крыши арены являются птицы, которые пробивают ее своими клювами.
– Друзья, не стоит ко всему относиться слишком серьезно. Будьте добрее, – написал Албин на своей странице в Фейсбуке. – Рад, если кого-то повеселил. Но, в каждой шутке есть... доля шутки. Хорошего вечера и привет от бакланов!
Игорь Албин: "Бакланы портят светоотражающую пленку стадиона "Санкт-Петербург"
maverick007
Баклан-Арена для Баклан-команды
11:51
pahom-17
ну бакланы..ну придурки...крышу =то зачем?
11:49
letmebetomorrow
но под шумок на каждую шутку можно выпросить по несколько миллиардов рублей, для устранения того чего нет, первый раз чтоли в россии живем!!
11:46
wedes
Привет от баклана Альбина.
11:46