Алан Дзагоев: "Когда в ЦСКА пришли Вагнер и Думбья, Слуцкий передвинул меня на другую позицию"

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев в интервью колумнисту "СЭ" Илье Казакову в эфире телеканала "Россия 24" рассказал о том, как он переквалифицировался в центрального полузащитника. По его словам, сейчас эта позиция наиболее комфортна для него.

- Насколько вам было сложно перейти в глубину поля? Насколько это именно ваша позиция?

- Вначале это было сложно. Раньше у меня была одна позиция - под нападающим. Потом в ЦСКА пришли Вагнер и Думбья, мне было сложно найти на поле позицию, так как оба форварда на двоих забили за 6 матчей 12 голов. Слуцкий тогда сказал, что сложно найти позицию на поле, потому что оба нападающих хороши. Само собой, он начал пробовать меня на разных позициях - и справа, и слева. Я адаптировался со временем, а сейчас понимаю, что эта позиция наиболее комфортная для меня. У меня было много травм, скорость уже не та. Где-то из глубины поля меня могут не заметить.

- Помню, как Слуцкий сказал: "У Дзагоева в моей команде особая роль. Он единственный игрок, которому можно ошибаться". Сегодня Дзагоеву разрешено ошибаться?

- Как мне кажется, в футболе без рисков вообще нельзя. От игры центрального полузащитника вся игра зависит, он является связующим звеном команды. Если он не будет рисковать, как команда будет продвигаться к чужим воротам? Само собой, риск нужен. Как мне кажется, три передачи из четырех должны проходить. Мне не нравится, когда идут пасы назад. Если я выступаю не в центре поля, а опорник пасует назад, меня начинает колотить. Как мы будем показывать тот футбол, что любят зрители?