Алан Дзагоев: "Хуанде Рамос - просто топовый тренер"

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев в интервью колумнисту "СЭ" Илье Казакову в эфире телеканала "Россия 24" отметил, что получал удовольствие от работы с иностранными тренерами. Хавбек подчеркнул, что их теоретические занятия можно было слушать часами.

– В чем разница работы с российскими и иностранными тренерами?

– Работал я с Хуанде Рамосом. Просто топовый тренер. Мне все нравилось: и человек, и тренировочный процесс. Хотя мы поработали мало. Даже обидно было, когда он ушел. Могу только положительные вещи о нем сказать. Хиддинк, Адвокат... Все было о футболе. А теории можно было проводить и по три часа. Но как говорил Леонид Слуцкий, внимания футболиста хватает только на тридцать минут. Потом футболист ничего не запоминает.