Алан Чочиев - об игре "Локомотива" на старте сезона: "Им не хватает фарта"

Полузащитник "Крыльев Советов" Алан Чочиев, который является воспитанником "Локомотива", в интервью пресс-службе самарского клуба оценил трансферную кампанию московской команды, а также прокомментировал игру в первых матчах нового сезона РПЛ. По мнению, действующему чемпиону России просто не хватает удачи.

– Каковы причины неудачного старта "Локомотива" в этом сезоне?

– Я смотрел все игры железнодорожников. Являюсь воспитанником этой команды, и в тренерском штабе есть люди, с кем мне довелось работать. Юрий Павлович Семин, кстати, первым стал привлекать меня к тренировкам с основным составом "Локо". Саркис Оганесян был моим тренером в дубле. Многих ребята оттуда очень хорошо знаю. Именно в плане игры "Локо" смотрится хорошо. Они играют в мелкий пас, очень здорово смотрятся Миранчуки, но мне кажется, что им просто не сопутствует удача. К примеру, они провели в атаке весь второй тайм игры с "Оренбургом", имели моменты для взятия ворот, но соперник поймал их на контратаке и реализовал единственный полушанс. Кстати, им забил собственный воспитанник, Андреа Чуканов. В общем, им не хватает фарта.

– Как оцените трансферную кампанию "Локо"?

– Из тех игр, что я видел, чувствуется класс Крыховяка и Смолова. Конечно, особенно бы выделил Федора. Он здорово смотрелся в игре с "Оренбургом". У него были моменты, просто их не удалось реализовать. Обычно он такие мячи забивает. Я думаю, что у него все голы впереди – не считая матча с "Крыльями", конечно.

– На этой неделе в рамках подготовки к матчу с "Локо" "Крылья" провели двухсторонку с молодежной командой. Какова была ее цель?

– Я сейчас не буду говорить о задачах, которые мы должны были выполнять в этой игре (улыбается). Команда получила определенную нагрузку, а сегодня провели восстановительное занятие. Думаю, что к игре с "Локо" мы будем очень хорошо готовы.

– Сейчас все отмечают низкую результативность в РПЛ. Как ты считаешь, с чем это связано?

– С тем, что больше половины команд играют по схеме с 5 защитниками, пытаются играть от обороны на контратаках. Честно говоря, не помню, что кто-то кроме "Рубина" раньше играл по такой схеме. Мне вообще кажется, что эту тактику в Россию привез наш бывший тренер, Франк Веркаутерен.