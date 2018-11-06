Акинфеев считает, что Помазун может вырасти хорошим вратарем

Голкипер ЦСКА и бывший вратарь сборной России Игорь Акинфеев в интервью Илье Казакову для Ютуб-канала "Футбольные люди" рассказал о втором вратаре армейцев Илье Помазуне. Он отметил, что ему нравится подход 22-летнего голкипера.

- Можно ли с твоим участием подготовить вратаря на вырост, тебе на замену, как эта проблема будет решаться?

- Я не могу сказать на все сто процентов, можно ли вырастить, как эта проблема будет решаться, как все будет происходить. У нас есть Илья Помазун, второй вратарь, который сыграл в Риме матч на высочайшем уровне. И те матчи, что он играл в Кубке - в нем нет сомнений. Судя по тренировкам, если он будет стараться- то вырастет хорошим вратарем, и с моим участием. Нужно всегда трудиться.

Можно все сделать, главное, чтоб у человека был правильный подход к делу. Не так, что "дайте мне ворота - и я отобью все мячи" - такого в футболе не бывает. Нужно подходить с холодной головой.

Мне нравится подход Ильи. Он подходит спрашивать какие-то вещи. Мы с ним разговариваем на разные темы. Ему 22, мне 32, то есть, 10 лет разницы, но здесь она не играет никакой роли. Я не должен быть его "папой", а он моим "сыном". Это глупо.

Говорю ему, что если есть какие-то моменты или вопросы - подходи, все расскажу-покажу, если надо будет, конечно. Можно все сделать, но все зависит от человека, который займет это место.