Акинфеев потратит на обучение в магистратуре более 300 тысяч рублей

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев на обучение в магистратуре Российского государственного университета им. Губкина потратит более 300 тысяч рублей, сообщает РИА Новости. Стоимость обучения составляет 135,5 тысячи в год, а продолжительность программы составляет 2,5 года.

Ранее на официальном сайте вуза появился приказ о зачислении на очно-заочную магистратуру по направлению "Менеджмент" 32-летнего вратаря, который набрал 78 баллов на вступительных испытаниях.

– Экзамены он сдавал во время приемной кампании, – рассказали в вузе. – Он поступил на очно-заочную форму по направлению экономики и управления в магистратуру.

Ранее Акинфеев окончил Московскую государственную академию физической культуры (МГАФК), защитив диплом в 2008 году.