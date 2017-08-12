15:57 | Футбол — РФПЛ

Акинфеев и Васин – в стартовом составе ЦСКА на дерби со "Спартаком"

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Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч 6-го тура чемпионата России со "Спартаком". В ворота армейцев вернулся Игорь Акинфеев. В центре обороны вместе с братьями Березуцкими выйдет Виктор Васин. Встреча начнется в 17.30 по московскому времени.

ЦСКА: Акинфеев – Васин, В. Березуцкий, А. Березуцкий – Фернандес, Головин, Вернблум, Дзагоев, Щенников – Оланаре, Витинью.

Запасные: Помазун, Игнашевич, Миланов, Набабкин, Чалов, Натхо, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов, Кучаев.

Трансляция матча ЦСКА - "Спартак" //
Перед дерби. Live!

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 6-й тур. ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Красно синий

Ёп...снова Васин в составе....опять пожары...и привоз наверное. Хотя если случится чудо,то возможно он вернёт долг за прошлый матч.

16:50

Смерть сусликам

все читалось, кроме конифея

16:01