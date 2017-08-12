Акинфеев и Васин – в стартовом составе ЦСКА на дерби со "Спартаком"

Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч 6-го тура чемпионата России со "Спартаком". В ворота армейцев вернулся Игорь Акинфеев. В центре обороны вместе с братьями Березуцкими выйдет Виктор Васин. Встреча начнется в 17.30 по московскому времени.

ЦСКА: Акинфеев – Васин, В. Березуцкий, А. Березуцкий – Фернандес, Головин, Вернблум, Дзагоев, Щенников – Оланаре, Витинью.

Запасные: Помазун, Игнашевич, Миланов, Набабкин, Чалов, Натхо, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов, Кучаев.

Трансляция матча ЦСКА - "Спартак" //

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