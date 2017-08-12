Акинфеев и Васин – в стартовом составе ЦСКА на дерби со "Спартаком"

Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч 6-го тура чемпионата России со "Спартаком". В ворота армейцев вернулся Игорь Акинфеев. В центре обороны вместе с братьями Березуцкими выйдет Виктор Васин. Встреча начнется в 17.30 по московскому времени.
ЦСКА: Акинфеев – Васин, В. Березуцкий, А. Березуцкий – Фернандес, Головин, Вернблум, Дзагоев, Щенников – Оланаре, Витинью.
Запасные: Помазун, Игнашевич, Миланов, Набабкин, Чалов, Натхо, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов, Кучаев.
Трансляция матча ЦСКА - "Спартак" //
Перед дерби. Live!
Наш состав на #ЦСКАСпартак! В воротах – #Акинфеев, в нападении сыграет связка Витиньо-Оланаре pic.twitter.com/8Lwk8QdRrg– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 12, 2017
Красно синий
Ёп...снова Васин в составе....опять пожары...и привоз наверное. Хотя если случится чудо,то возможно он вернёт долг за прошлый матч.
16:50
Смерть сусликам
все читалось, кроме конифея
16:01