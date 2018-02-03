Ахмед Муса: "Не вижу пропасти между чемпионатами России и Англии"

Нападающий ЦСКА Ахмед Муса в интервью "СЭ" рассказал о том, что он не хотел уходить в незнакомый клуб в аренду. По его словам, переход в армейский клуб - правильное решение для него.

– Когда вы приняли окончательное решение вернуться в ЦСКА? Ведь у вас же были другие варианты?

– Для меня куда-то уходить в аренду на шесть месяцев в другой клуб, кроме как в ЦСКА, было бы сумасшествием. Бредовая идея! Так что иные предложения по аренде я всерьез не рассматривал. Думал только о ЦСКА. Здесь я все знаю, это мой дом. Я сразу могу включиться в работу. Считаю, принял верное, осознанное решение.

– Правда, что вас звали английские клубы, а еще было очень привлекательное предложение из Турции?

– Не хотел бы конкретизировать. Но, как я уже сказал, у меня не было желания отправляться в аренду в неизвестный мне клуб. Находиться шесть месяцев в незнакомой команде – для меня это слишком долго. Было бы сложно адаптироваться там, где все незнакомо. Мне этот вариант абсолютно не подходит. Потому я и вернулся в ЦСКА, который по праву считаю своим домом.

– Почему у вас далеко не все получилось в "Лестере"?

– Вот на этот вопрос я даже не могу ответить… У меня, правда, нет никаких сейчас объяснений. Я бы с удовольствием порассуждал на эту тему, но ничего в голову не приходит на сей счет.

– Может быть, после чемпионата России было сложно привыкнуть к скоростям АПЛ? Не смогли перестроиться?

– Да я бы не сказал, что между чемпионатами России и Англии существует какая-то пропасть. Бесспорно, разница есть. Но ведь когда я только уехал в "Лестер", поначалу выходил и забивал. При прежнем тренере все складывалось нормально. Потом произошла перестановка на тренерском мостике, и я перестал проходить в состав. У нового тренера было другое видение игры, он на меня не рассчитывал. И я не думаю, что в этой ситуации проблема заключалась исключительно во мне.

– И все-таки после РФПЛ во сколько раз быстрее в Англии нужно принимать решение на поле?

– Может быть, совсем не намного. Но никак не в два и не в три. (Виталий АЙРАПЕТОВ)