"Ахмат" не стал подавать протест на результат матча в Красноярске

Как стало известно "СЭ", представители "Ахмата" не зафиксировали в протоколе матча 16-го тура чемпионата России "Енисей" – "Ахмат" подачу протеста на результат игры. Значит, счет 1:1 останется в силе.

Напомню, что в субботу на 81-й минуте этой игры грубо ошибся арбитр Виталий Мешков, засчитавший гол красноярцев. Судья не заметил, что при выполнении пенальти Кичиным мяч находился в движении. В этой ситуации 11-метровый следовало повторить.

Получилось, что мяч был неправильно введен в игру. В таком случае у гостей возникли основания для подачи протеста на результат матча. Но они от такого шага воздержались. (Александр Бобров)