15:37 | Футбол — РПЛ

"Ахмат" не стал подавать протест на результат матча в Красноярске

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Как стало известно "СЭ", представители "Ахмата" не зафиксировали в протоколе матча 16-го тура чемпионата России "Енисей" – "Ахмат" подачу протеста на результат игры. Значит, счет 1:1 останется в силе.

Напомню, что в субботу на 81-й минуте этой игры грубо ошибся арбитр Виталий Мешков, засчитавший гол красноярцев. Судья не заметил, что при выполнении пенальти Кичиным мяч находился в движении. В этой ситуации 11-метровый следовало повторить.

Получилось, что мяч был неправильно введен в игру. В таком случае у гостей возникли основания для подачи протеста на результат матча. Но они от такого шага воздержались. (Александр Бобров)

Енисей - Ахмат

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 16-й тур. "Спартак" - "Локо", "Ростов" - ЦСКА, "Енисей" - "Ахмат" и другие игры
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